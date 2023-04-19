أهلي 2003 يضرب إنبي بثلاثية ويواصل صدارة بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 فوزًا كبيرا على ضيفه فريق إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

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افتتح إبراهيم عبد الحكيم التسجيل للأهلي في الدقيقة 29 بضربة رأسية، وخلال الشوط الثاني أضاف محمد زعلوك الهدف الثاني في الدقيقة 81 برأسية رائعة، قبل أن يختتم البديل محمد رأفت ثلاثية الفوز للأهلي في الدقيقة 86 بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - صفر.

بهذا الفوز يواصل الأهلي احتلاله صدارة

جدول الترتيب برصيد 55 نقطةو بفارق 6 نقاط عن سموحة صاحب المركز الثاني، والذي يواجه الاتحاد مساء الأربعاء.

وخاض أهلي 2003 مباراته أمام إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله.

الوسط: محمد وائل - ميدو نبيل - أحمد خالد «كباكا» - مازن أسامة.

الهجوم: ميدو أسامة - محمد زعلوك - أحمد أشرف.

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