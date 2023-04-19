شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 4/ 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم، بـ3 مباريات بين فاركو مع غزل المحلة، والبنك الأهلى مع حرس الحدود، وطلائع الجيش مع فيوتشر.

موعد مباراة فاركو وغزل المحلة يستدرج فريق فاركو فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، فريق غزال المحلة على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقين بمعنويات ضعيفة، حيث خسر فاركو من الأهلى بثلاثة أهداف فى الجولة الماضية، فيما سقط غزل المحلة بهدف نظيف أمام فيوتشر فى نفس الجولة.

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 10 مباريات. موعد مباراة البنك الأهلى وحرس الحدود ويصطدم فريق البنك الاهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، بفريق حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق البنك الأهلى فوزا مهما على الطلائع بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما خسر حرس الحدود من الزمالك بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

فى المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 13 مباراة، وسجل لاعبو الحرس 12 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا. موعد مباراة طلائع الجيش وفيوتشر يواجه فريق طلائع الجيش فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، فريق فيوتشر على استاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث خسر طلائع الجيش أمام البنك الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فى المقابل، يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.