الهلال يعايد جماهيره بالنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضاف الهلال الانتصار التاريخي الـ68 في 173 مواجهة بمختلف البطولات الرسمية مقابل 60 انتصارا للنصر، بعد أن حسم التعادل لقاءتهما في 43 مباراة.

جاء ذلك بعد أن كسب الهلال اللقاء بهدفي النيجيري الدولي أديون إيغالو بضربتي الجزاء (42،62) في اللقاء المقدم من الجولة الـ25 لمنافسات دوري روشن السعودي الذي تعثر فيه قائد النصر البرتغالي كريستانو رونالدو في إحراز هدفه الأول في الهلال بعد أن ألغي في الدقيقة الـ73 بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو من قبل الإنجليزي الدولي مايكل أوليفر الذي واصل حضوره بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح الدون بعد أن سدد خطأ مباشرا ولامست الكرة موسى ماريغا في الدقيقة الـ 83، وعطلت نتيجة المواجهة التي جرت مساء أمس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض تقدم النصر بعد أن توقف على نقاطه الـ53 محتفظا بالوصافة وحرمانه من معادلة المتصدر فريق الاتحاد بفارق 3 نقاط ، وأضاف الهلال نقطته الـ49 رابع الترتيب بفارق نقطة عن صاحب المركز الثالث الشباب. وجرت المواجهة تحت أنظار الفريق الفني لفريق أوراوا الياباني الذي راقب الهلال تحضيرا لمواجهته في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الـ29 من أبريل الحالي و6 مايو مواجهة الإياب.

عملية الضغط الهلالية

أسهمت عملية الضغط الهلالية على حامل الكرة في تقليل وصول النصر للمناطق الهلالية بعد أن لعب على افتكاك الكرة من تحت أقدام لاعبي النصر لويس جستافو وأندرسون تاليسكا والصليهم، حيث تفوق الثنائي الهلالي جستافو كويلار وأندريه كارليو في ذلك، حيث نجحا في قذف الكرات على الأطراف لـ(ميشال) و(سعود عبدالحميد) كمسرح للعمليات الزرقاء التي نتج عنها ضربة جزاء بلعبة مرسومة بين سعود عبدالحميد وموسى ماريغا الذي رمى بكرة هوائية نفذها إديون إيغالو بلعبة مقصية لترتطم الكرة بيد المدافع عبدالإله العمري احتسبها الإنجليزي الدولي مايكل أوليفر ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الـ VAR ليسجل إيغالو هدف فريقه الأول عند الدقيقة الـ 42.

تعديل فني

تنبه مدرب النصر (المؤقت) الكرواتي دينكو إيليتشيتش لعلة فريقه الفنية وقبيل انطلاقة الشوط الثاني أدخل علي لاجامي وجلال الدين ماشاريبوف على حساب عبد الإله العمري وأيمن يحيى بغرض فرض الزيادة العددية في ملعب الهلال والحد من تقدم أطرافه بزرع ماشاريبوف أمام سعود عبدالحميد وإيقاف انطلاقته.

ودفع هدف الهلال مطامع للنصر في التقدم نحو المرمى الهلالي الذي كاد أن يدفع ثمنه في الدقيقة الـ 54 بالتسديدة اليسارية لتاليسكا تصدى لها المعيوف وأمنها الكوري الجنوبي جانغ هيون لضربة زاوية.

ولم تتوقف السرعات الهلالية بقيادة ميشايل الذي تسبب بضربة جزائية بعد أن حد البديل ماشاريبوف من انطلاقته تصدى لها إوديون إيغالو في الدقيقة الـ62 محرزا الهدف الثاني، التي زادت بشكل مباشر من مشاكل الطرفين في الأمتار الأخيرة من المواجهة التي شهدت 15 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني. إذ كاد البديل سالم الدوسري أن يضيف هدفا أسطوريا بكعب قدمه قبل أن ينقذ دفاع النصر الموقف.

عوامل فوز الهلال:







الضغط على حامل الكرة بأكثر من لاعب.



التفوق على خط وسط النصر بالسيطرة على الكرة الأولى.



كبح جماح قوة النصر الهجومية (جستافو وتاليسكا) ومنع الإمداد لكريستيانو رونالدو.



الاعتماد على الانتشار العرضي بالاعتماد على انطلاقات ميشايل وسعود عبدالحميد.



أسباب خسارة النصر:





فقدان التمركز الفني الميداني والسيطرة الذهنية في التحكم باللعب.



عدم تحرر طرفي الفريق سلطان الغنام وجيسلان كونان من الضغط الهلالي.



غياب الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة بين أقدام اللاعبين.



عدم الاعتماد على لاعب محور ثابت ومتأخر أسهم في تفوق الهلال في هذه المنطقة.



أرقام هلالية: