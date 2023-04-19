5 عوامل تقرب الاتحاد من لقب الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تبقي 7 جولات على نهاية دوري روشن السعودي يشتد الحماس وتزداد الإثارة والتنافس بين فرق المقدمة في الصراع على اللقب، حيث يتنافس كل من الاتحاد، النصر، الشباب والهلال على لقب بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، وتظهر خمسة عوامل من شأنها أن تسهم في فوز الاتحاد بلقب الدوري.

الحاجز العالي

من الطبيعي عندما تريد صنع فريق ممتاز يحقق البطولات أن تبدأ أولا بتركيب خط دفاع قوي يقلل من نسبة الخسائر ويزيد من فرص الفوز، وبالنظر لخط دفاع نادي الاتحاد هذا الموسم نجد بأنه أفضل خط دفاع في الدوري، حيث لعب 23 مباراة ولم يستقبل سوى 8 أهداف فقط، وهو رقم رائع جدا لفريق يريد أن يكون بطلا في نهاية الموسم.

وتبدو ثنائية حجازي وشراحيلي مثالية للغاية بدليل أنه لا يهم من يلعب معهما كأظهرة سواء كان الشنقيطي أو العليان، أو هوساوي أو الشمراني، في النهاية لن يكون سهلا على المهاجمين تجاوز هذا الحاجز العالي، خاصة وأن خلفهم يقف أفضل حارس في الدوري مارسيلو غروهي الذي خرج بشباك نظيفة في 15 مباراة هذا الموسم، وبعد كل هذه الأرقام لن تستغرب عدم خسارة الاتحاد سوى في مباراة وحيدة.

هجوم ضارب وتنوع في الحلول

عندما تنظر إلى ترتيب هدافين الدوري تجد أن مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدلله حاضر بقوة بواقع 16 هدفا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للفريق تواجد مهاجم يستطيع اقتناص أنصاف الفرص وتحويلها لأهداف، ومع تواجد لاعب آخر ذكي ومهاري خارج منطقة الجزاء مثل رومارينهو الذي سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، يكون المدرب البرتغالي نانو سانتو قد وجد أفضل شريك لحمدلله في خط الهجوم، وبالنسبة للحلول فهي متوفرة عند لاعبي خط الوسط خاصة إيغور كورنادو المسؤول عن التحكم بنسق الفريق والذي يسهل اللعب مع كل من يلعب حوله وصانع ألعاب الفريق بواقع 9 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى تواجد عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا، وكل واحد لديه خصائص مختلفه تماما عن الآخر وهذا يمنح الفريق تنوع وحلول أكثر ويمكن للمدرب استخدامهم حسب ظروف المباريات وتغير الخصوم، ويعتبر نادي الاتحاد ثالث أكثر نادي تسجيلا للأهداف في الدوري برصيد 45 هدفا.

نونو سانتو ضالة الاتحاد

ربما انتظرت إدارة الاتحاد كثيرا قبل أن تجد ضالتها في المدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي لا يمكنك أبدا أن تتجاهل دكة البدلاء وهو يقف على الخط.

من الواضح أن نونو سانتو أدرك بعد عدة تجارب على التشكيل نقاط القوة في لاعبيه وبالتالي عمل على ذلك لتظهر لنا نتائج عمله في فترة تعتبر وجيزة لمدرب وصل قبل عدة أشهر لمنطقة جغرافيه مختلفه عن تلك التي كان يعمل فيها.

السيطرة على غرف الملابس هو مفتاح النجاح لأي مدرب في الاتحاد، وهذا أمر سهل بالنسبة لشخصية المدرب القوية ومعاملته العادلة مع اللاعبين.

وهناك أمر في غاية الأهمية وهو أن أفكار نونو سانتو في اللعب وتكتيكه ونوعية اللاعبين في نادي الاتحاد متطابقة وهو ما سهل على اللاعبين التكيف مع أسلوب اللعب وتنفيذ الأفكار.

الدعم الجماهيري

لا يخفى على أحد يعرف كرة القدم السعودية من قريب أو بعيد أن جمهور نادي الاتحاد جمهور مثالي عندما يتعلق الأمر بدعم فريقه في كل مباراة، جمهور الذهب كما يحبون أن يطلق عليهم، أثبتوا مرارا وتكرارا بأنهم الرقم «1» سواء كان ذلك محليا أو قاريا. وهذا الجمهور القادر على انتشال الفريق من الأزمات وإيصاله إلى المنصات، بالتأكيد سيكون واحد من أهم العوامل التي ربما تسهم بتحقيق الاتحاد للقب الدوري.

المناعة من خسارة لقب آخر

عندما ترى كيفية تعامل اللاعبين في الندوات الصحفية والمقابلات مع القنوات بعد المباريات، ترى بأن هناك عقلية احترافية وفكرة واضحه داخل غرفة الملابس وهو أن الدوري لن يحسم قبل سماع الصافرة النهائية لآخر دقيقة من آخر مباراة، فخسارة لقب الموسم الماضي بتلك الطريقة (العبثية) مازال عالق في أذهانهم وقد أعطى اللاعبين المناعة اللازمة من خسارة لقب آخر على التوالي، وهو احتمال لا وجود له بالنسبة للمدرب واللاعبين.

أرقام الاتحاد هذا الموسم في دوري روشن:

