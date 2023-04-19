إيقاف كهرباء 12 مباراة في الدوري المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا أمس، مهاجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر، على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب الكلاسيكو في الجولة الـ14 في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بمنعه من حضور أي مباراة لمدة شهرين وتغريمه بـ300 ألف جنيه، وذلك ردا على شكوى النادي الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي الأهلي.

وقال رئيس لجنة الانضباط عزت خميس في تصريحات صحافية: «تم إيقاف كهربا 12 مباراة. وشيء طبيعي عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار؛ لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الآن».

وأضاف «في القانون المصري المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به في خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي، سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو إلغائها».

وأكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر المحلي التي تقام في الخامس من مايو المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.