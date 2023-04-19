شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، 22 لاعبا فى قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة المصرى، المقرر لها التاسعة والربع مساء الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة المصري كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزي، كوكو، أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد دسوقي، كريم عرفات

الوسط:عماد حمدي، سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، عبد الرحمن مجدي، صالح جمعة، أحمد مدبولي، الشبراوي، ميعا، عمر الساعي، محمد الشامي

الهجوم: فراس شواط، ياو أنور

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.