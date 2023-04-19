حمزة الجمل: مواجهة المصرى مهمة جدا ونسعى لاستكمال هدفنا مع الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن مواجهة المصرى ستكون صعبة جدا ونسعى للفوز بها، والمقرر لها التاسعة والربع مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة: "مواجهة المصرى مهمة جدا بالنسبة للإسماعيلى، ونسعى بكل قوة لاستكمال ما حققناه والفوز سيكون هدفنا بكل تأكيد".

وأضاف حمزة الجمل: كل اللاعبين فى قمة تركيزهم من أجل إسعاد الجماهير قبل العيد، وجماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق".

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.