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ميلان يتعادل مع نابولي ويعبر إلى نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا

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المنامة - ياسر ابراهيم - حجز ميلان مقعداً في المربع الذهبي لمسابقة رغم تعادله مع مضيفه نابولي 1-1 في إياب ربع النهائي ومستفيداً من فوزه في الذهاب.

وبعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 22، سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدف التقدم لميلان في الدقيقة 43 ثم أدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لنابولي في الدقيقة 90.  

وكان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم نابولي، قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 82. 

يذكر أن ميلان قد فاز ذهاباً بهدف دون رد.  

ويواجه الفريق اللومباردي في نصف النهائي المتأهل من مواجهة إنتر وبنفيكا.  

(بي ان سبورت)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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