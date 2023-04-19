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برزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع الـ BAL برعاية NBA بمشاركة الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد  شراكة مع الـ BAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعه النيل  الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.

 

وتقام بطولة أبطال أفريقيا في الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل بمشاركة 6 فرق أفريقية ويمثل مصر فيها النادي الأهلي.

وأجريت اليوم الإثنين مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مجموعة الأهلي يوم 26 أبريل، وتنتهي يوم 6 مايو، وتقام في مصر، على أن تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في رواندا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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