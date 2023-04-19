شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 18 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 4 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها الأهلي يستعيد جهود معلول والشحات استعدادًا للرجاء.

بيراميدز يفوز على الداخلية 2 / 0 بالجولة الـ26 للدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدوري.

إنبى يتخطى أسوان بهدفى أوفا ووكالوشا فى الدورى

انتهت مباراة إنبي وأسوان بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، وكالوشا في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري.

سموحة يواجه الأولمبى وديا غدا لتجهيز البدلاء والشباب

يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، فريق الأولمبى غدا الأربعاء، فى مباراة ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم يشاركوا فى مباريات الأهلى التى أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوسوريو يجدد الثقة فى شباب الزمالك بعد أخطاء مباراة المقاولون جدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الثقة فى شباب الزمالك بعد الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة المقاولون بالأمس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ماذا قدم محمد الشناوى مع الأهلى قبل الطرد والعقوبة والإيقاف؟

وسط إمكانية تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بالنادى الأهلي، للإيقاف ثلاث مباريات بعد حصوله على طرد مباشر في مباراة سموحة في الدوري التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، هل يمكن أن يتعرض الفريق الأحمر لهزة فنية أثر غيابه حارسه الأساسى، الذى نستعرض أرقامه فى التقرير التالى :

الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس كرة السلة "رجال" غدا

يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر "رجال"، غدا الأربعاء لحسم بطل النسخة الحالية للبطولة.

الأهلى يعلن تلقى عقوبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة وإحالتها للجنة القانونية

أعلن النادي الأهلى عن تلقى عقوبة محمود عبد المنعم كهربا بشأن أحداث ما بعد مباراة القمة التي جمعت الأهلى والزمالك.