اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية، منها بيراميدز يفوز على الداخلية وإنبى يتخطى أسوان.

بيراميدز يفوز على الداخلية 2 / 0 بالجولة الـ26 للدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدوري.

سموحة يواجه الأولمبى وديا غدا لتجهيز البدلاء والشباب

يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، فريق الأولمبى غدا الأربعاء، فى مباراة ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم يشاركوا فى مباريات الأهلى التى أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إنبى يتخطى أسوان بهدفى أوفا ووكالوشا فى الدورى

انتهت مباراة إنبي وأسوان بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، وكالوشا في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري.

ماذا قدم محمد الشناوى مع الأهلى قبل الطرد والعقوبة والإيقاف؟

وسط إمكانية تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بالنادى الأهلي، للإيقاف ثلاث مباريات بعد حصوله على طرد مباشر في مباراة سموحة في الدوري التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، هل يمكن أن يتعرض الفريق الأحمر لهزة فنية أثر غيابه حارسه الأساسى، الذى نستعرض أرقامه فى التقرير التالى :

الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس كرة السلة "رجال" غدا

يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر "رجال"، غدا الأربعاء لحسم بطل النسخة الحالية للبطولة.

الأهلى يعلن تلقى عقوبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة وإحالتها للجنة القانونية

أعلن النادي الأهلى عن تلقى عقوبة محمود عبد المنعم كهربا بشأن أحداث ما بعد مباراة القمة التي جمعت الأهلى والزمالك.

الأهلى يستعيد جهود على معلول وحسين الشحات أمام الرجاء المغربى

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجميه على معلول وحسين الشحات في مباراة الرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل بذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

شاهندا المغربى حكما لنهائى كأس مصر للكرة النسائية غدا

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عن حكام مباراة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين توت عنخ أمون و مركز شباب الأميرية غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

المقاولون يصرف مكافآت إجادة للاعبيه بعد التعادل مع الزمالك

قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك.

الأهلى يستعيد جهود حمدى فتحى أمام الرجاء المغربى فى دورى الأبطال

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود حمدى فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر فى مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد انتهاء الإيقاف.