شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرصد أخطاء لاعبى الزمالك فى مباراة المقاولون قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على إعادة مشاهدة مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، التى جمعتهما أمس الاثنين، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، على استاد القاهرة وانتهت بالتعادل 2 / 2.

وشاهد أوسوريو مواجهة المقاولون من أجل الوقوف على النقاط السلبية التى حدثت فى المباراة، والعمل على علاجها فور العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها غدًا الأربعاء.

وكان المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون، وارتفع رصيد الفارس الأبيض بهذا التعادل للنقطة 40 فى المركز الرابع، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 36، فى المركز السادس، حصدها من 26 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 6.

كما علق أوسوريو على نتيجة مواجهة المقاولون، قائلاً: إن بعض الأخطاء تسببت فى إهداء المنافس نقطة التعادل، رغم أن فريقه بدأ مباراة المقاولون بصورة جيدة جدا.

وأضاف المدير الفني: "سنحت لنا العديد من الفرص المحققة، واستقبلنا هدفا مفاجئا بسبب عدم الرقابة اللصيقة على مهاجمي المنافس، ولكن رد فعل الزمالك كانت قوية ونجحنا في التعادل".

وتابع: "في الشوط الأول خرجنا بالكرة جيدا أمام فريق يلعب كرة دفاعية، والمباراة كانت أشبه بالامتحان الصعب لأننا في معظم فترات المباراة كنا نلعب في منطقة جزاء المنافس، وسيطرنا على مجريات المباراة وفي التوقيت الذي نسيطر في على الكرة استقبلنا هدف التعادل بخطا سهل".

واستطرد: "خطتي تعتمد بشكل عام على أن ندافع على الشخص الذي يستحوذ على الكرة وهذا تسبب في وجود مساحات أمام المنافس، ونفذنا الخطة بشكل جيد، ولكني لم اتعرف على اللاعبين بصورة جيدة، والفترة المقبلة سنلعب بشكل أفضل في ظل وجود 8 أيام قبل المباراة المقبلة".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا: "الأخطاء لا بد من معالجتها وهناك خطة من 6 إلى 8 تدريبات لعلاج السلبيات في الفترة المقبلة".