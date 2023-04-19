شكرا لقرائتكم خبر عن العتباني حكما لمباراة فاركو والمحلة وناجي للطلائع وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فاركو وغزل المحلة المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الـ26 للحكم محمد العتباني، يعاونه محمد السيد ومحمد أبو العزايم وسامح حسين، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة طلائع الجيش و فيوتشر محمود ناجي وماجد المليجي و أحمد عبد الغني، ومحمد إبراهيم الدسوقي ووائل فرحان حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير وليد عبد الرازق مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود يعاونه هاني العراقي ومجدي الشيخ وأحمد ناصر عباس ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.

فى سياق متصل، أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فاركو بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان، محمود الحضرى.

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد جابر، السيد الشبراوى، طارق سامى، إيهاب سمير، محمد بازوكا، معاذ الحناوى، مصطفى العش، مصطفى أسامة.

خط الوسط: أحمد الشيخ، إبراهيما كونيه، إبراهيم عايش، أحمد الجعيدي، أحمد النادرى.

الهجوم: كريم مصطفى، حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل أوروك، تشارلز باسى.