شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتخطى أسوان بهدفى أوفا ووكالوشا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة إنبي وأسوان بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، وكالوشا في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري.

سيطر فريق إنبي على أحداث المباراة من بدايتها وكان الأخطر، حيث وضح تركيز لاعبيه على إحراز هدف مبكر وهو ما تحقق عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، ولكن أوفا لم يكن رحيما بفريقه، حيث تعرض للطرد في الدقيقة 20.

وعقب الهدف نشط فريق إنبي أكثر لإضافة المزيد من الأهداف قابلها دفاع منطقة من أسوان الذي اعتمد على المرتدات، ولكن دون جدوى، لينتهى الشوط بتقدم إنبى بهدف نظيف.

شهد الشوط الثاني سيناريو غير متوقع، حيث فاجأ لاعبو إنبي نظيرهم فريق أسوان بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق كالوشا، في ظل التوقعات بنزول أسوان في الشوط الثاني بأداء هجومي أملا في تحقيق التعادل.

قبل النهاية وتحديدا في الدقيقة 76 يزداد الموقف صعوبة على فريق أسوان بعد طرد علي فتحي ليكمل الفريق المباراة 10 لاعبين، وبعدها بدقائق يتعرض إسلام جمال للطرد أيضا ليكمل أسوان المباراة بـ 9 لاعبين، لتنتهى بفوز إنبى بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.