شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الداخلية 2 / 0 بالجولة الـ26 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدوري.

أحرز لبيراميدز أحمد سيد عبد النبي مدافع الداخلية هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، وعلى جبر الهدف الثاني في الدقيقة 90 +4.

بدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.