فولكروج يخشى على مكانه مع المنتخب الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نيكلاس فولكروج مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم أنه سيستشير مدرب المنتخب الوطني هانسي فليك بشأن مستقبله مع ناديه، حتى لا يعرض مكانه مع المنتخب للخطر في بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.

وقال فولكروج في مقابلة مع المدونة الصوتية «كيكر ميتس دازن» «بكل تأكيد سأجري حديثا مطولا مع هانسي بشأن هذا الموضوع».

وأضاف «اليورو تقترب، وأريد أن أبقى جذابا لمدرب المنتخب الوطني، وأن أستمر في القيام بدوري هناك»، مشيرا إلى أن هانسي فليك لديه الكثير من الخبرة.

ويتصدر فولكروج (30 عاما) قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 16 هدفا. ولديه عقد مع بريمن حتى 2025 ولكن هناك تكهنات بأنه قد يرحل لناد آخر في الصيف، وأشار فولكروج والنادي إلى أنهما سيتحدثان بنهاية الموسم. وقال كليمنس فريتز، أحد مسؤولي بريمن إنه لا توجد أي إشارة من فولكروج بأنه ينوي الرحيل، ولكن يمكن للنادي أن يحقق دخلا كبيرا في حال رحيل فولكروج هذا الصيف.

في الوقت نفسه أشار قائد ألمانيا وبايرن ميونخ السابق لوثار ماتيوس إلى أن بايرن ينبغي أن يدرس التعاقد مع فولكروج بدلا من التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام، في بحثه المزعوم عن مهاجم جديد.

وأضاف ماتيوس لشبكة «سكاي التلفزيونية» «سأعد هاري كين كبيرا للغاية وثمنه مرتفع، يمكن أن تتحدث نسبة السعر إلى الأداء في حق نيكلاس فولكروج، على الأرجح قد يتم شرائه مقابل 20 - 25 مليون يورو، وسيسجل أيضا 25 هدفا لبايرن».

وعلى الأرجح سيكلف كين (29 عاما) بايرن مبلغا في حدود 100 مليون دولار، وأوضح ماتيوس أنه غير متأكد من أن النادي مستعد لدفع مثل هذا المبلغ. وأكد أن مرشحين آخرين مثل راندل كولو مواني، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي، قد يتناسبون مع بايرن إذا قرر تدعيم هجومه.