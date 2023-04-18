بايرن يبحث عن عودة تاريخية أمام مانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق بايرن ميونخ الألماني لتحقيق عودة تاريخية عندما يواجه فريق مانشستر سيتي اليوم في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد فوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وهو ما يعني أن بايرن ميونخ سيكون عليه مضاعفة جهده إذا أراد العبور للدور قبل النهائي.

ويواجه الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، انتقادات كبيرة، ولا سيما أنه قبل أن يتولى المسؤولية كان الفريق ينافس على الثلاثية، ولكن منذ تولي توخيل تدريب الفريق لم يبق أمام الفريق سوى الدوري (الذي يتصدره بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند)، ودوري الأبطال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج منه.

توخيل يرفع شعار التحدي

ومع ذلك رفع توخيل شعار التحدي في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز بأكثر من 3 أهداف والتأهل للدور التالي لتهدئة غضب الجماهير، ولكي يستمر الفريق في المنافسة على لقب دوري الأبطال.

ويستعيد توخيل في هذه المباراة جهود ساديو ماني، بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب ضرب زميله بالفريق ليروي ساني في أعقاب خسارة مباراة الذهاب، ولكن لم يتحدد بعد ما إذا كان ماني سيشارك في اللقاء منذ البداية من عدمه. كما يستعيد توخيل أيضا جهود المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، الذي شارك في تدريبات الفريق كاملة أمس الأول، والذي قد يتم الدفع به منذ بداية اللقاء في ظل رغبة بايرن القوية لتسجيل عدد من الأهداف.

ويستمر غياب الثنائي مانويل نوير حارس المرمى، ولوكاس هيرنانديز، بسبب إصابتهما لنهاية الموسم.

في المقابل ورغم الفوز بثلاثية في الذهاب إلا أن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية على فريق مانشستر سيتي في ظل معرفته التامة بأن بايرن ميونخ سيسعى بكل قوته لقلب الأمور.

الأفضلية الكبيرة

لذلك حرص جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على إراحة بعض العناصر المهمة في مقدمتهم إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين ورودريجو في مباراة ليستر سيتي التي أقيمت السبت الماضي، حيث حرص المدير الفني على تبديلهم في الشوط الثاني بعد ضمان التأكد من الفوز بالمباراة 3 / 1.

وسيكون الغائب الوحيد عن هذا اللقاء في مانشستر سيتي هو فيل فودين الذي خضع لجراحة أخيرا لإزالة الزائدة الدودية.

وفي اليوم نفسه أيضا يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بحثا عن مقعد في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدخل إنتر ميلان المباراة ولديه أفضلية كبيرة بعدما فاز على بنفيكا على أرضه بهدفين نظيفين، مما يعني أن إنتر ميلان يكفيه التعادل بأي النتيجة أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل للدور التالي، فيما يتعين على بنفيكا الفوز بفارق أكثر من هدفين.

ورغم الأفضلية الكبيرة التي يمتلكها إنتر ميلان للعبور للدور قبل النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل الرغبة القوية لدى فريق بنفيكا لتحقيق الفوز، حيث أكد المدرب روجر شميدت، ولاعب الفريق شيكينيو أن بإمكان بنفيكا الفوز على إنتر ميلان في ملعبه.

قبل مواجهة بايرن ميونخ والسيتي

