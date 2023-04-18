بعد العقوبة.. هل يشارك محمود كهربا مع الأهلي في السوبر أمام الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أصبحت قضية محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإيقافه هي حديث الساعة في كرة القدم المصرية، خاصة مع دخول المارد الأحمر لفترة حاسمة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتعود الأزمة إلى مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والتي أقيمت في يناير الماضي، بعدما أظهر فيديو اللاعب وهو يهتف مع الجماهير ضد ناديه السابق "بعبارات بذيئة"، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب، لتصدر لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قرارها مؤخراً، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعاً حول مستقبل كهربا في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر ان يواجه الأهلي فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري في شهر مايو المقبل، ويبدو أن موقف كهربا من المباراة أصبح غامضًا .

سبب عقوبة كهربا

عقوبة كهربا هي الإيقاف لمدة 12 مباراة مع غرامة قدرها مليون جنيه مصري، وسببها هو قيام اللاعب بالمشاركة في هتافات حملت عبارات بذيئة تجاه ناديه السابق الزمالك.

رد الأهلي

أعلن النادي الأهلي عقد اجتماع للجنة القانونية بالنادي لبحث مسألة إيقاف كهربا والرد عليها والعمل على تخفيض أو إنهاء الإيقاف.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، العقوبة بصورة رسمية إلى القلعة الحمراء، ليصبح الإيقاف ساريًا بداية من ذلك اليوم.

موقف كهربا من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

إن تم تنفيذ قرار إيقاف محمود كهربا لمدة 12 مباراة، فهذا يعني غيابه عن كل المباريات المحلية بمختلف البطولات، على أن يتواجد في دوري أبطال أفريقيا بصورة طبيعية.

وهذا يعني أن اللاعب لن يتواجد بصورة مؤكدة في مباراة الزمالك ببطولة السوبر المصري حال تأكيد تنفيذ القرار.

وتظل فرص اللاعب كبيرة في التواجد بمباراة القمة نظرا إلى اللغط الدائر حول ما سيحدث عند تقدم كهربا وناديه باستئناف.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الاستئناف سيوقف تنفيذ العقوبة لحين اجتماع اللجنة المختصة مجددًا واتخاذ القرار النهائي.

وعلى هذا الأساس، فإن عقوبة اللاعب ستقف لفترة قد تصل لشهر أو أقل قليلًا، مما يعني تواجده بصورة طبيعية في السوبر.

ويستند الزمالك إلى سابقة أن إيقاف إمام عاشور الشهير لـ11 مباراة رُفض الاستئناف عليه وطبقت العقوبة على الفور.

ويبدو أن موقف كهربا من المشاركة في السوبر المصري مبهم إلى حد كبير وسيتحدد اعتمادًا على الموقف من الاستئناف في المقام الأول.

موعد مباراة السوبر المصري

ستقام مواجهة الأهلي والزمالك يوم 5 مايو 2023 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.