شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 18 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الأهلي اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها إعلان النادي تسلم الخطاب الخاص بعقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق 12 مباراة على خلفية هجومه على نادى الزمالك في إحدى المباريات.

ماذا قدم محمد الشناوى مع الأهلى قبل الطرد والعقوبة والإيقاف؟

وسط إمكانية تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بالنادى الأهلي، للإيقاف ثلاث مباريات بعد حصوله على طرد مباشر في مباراة سموحة في الدوري التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، هل يمكن أن يتعرض الفريق الأحمر لهزة فنية أثر غيابه حارسه الأساسى

الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس كرة السلة "رجال" غدا

يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر "رجال"، غدا الأربعاء لحسم بطل النسخة الحالية للبطولة.

وصعد الأهلى لنهائي كأس مصر لكرة السلة بعد التغلب على الجزيرة فى قبل النهائى بنتيجة 88/52 بينما صعد الزمالك بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 77/66.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى بلاى أوف نهائى سيدات الطائرة

تقام، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة بين الأهلى والزمالك فى إطار منافسات أولى مباريات الدور النهائى من البلاى أوف لدورى سيدات الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدورى للموسم الرياضى 2022 / 2023.

الأهلى يستعيد جهود على معلول وحسين الشحات أمام الرجاء المغربى

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجميه على معلول وحسين الشحات في مباراة الرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل بذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وغاب معلول والشحات عن قائمة الاهلى فى لقاء سموحة بالجولة الأخيرة للدوري بفرمان من كولر لمنحهم فرصة لالتقاط الانفاس من توالى المباريات.

استعدادات الأهلى لمباراة الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال

أغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، ملف الدورى المحلى بعد مباراة سموحة أمس فى الدورى، ونرصد فى التقرير التالى كيفية استعدادات المارد الأحمر لمباراة الرجاء المغربى.

حصاد رحلة الأهلى فى الدورى قبل مواجهة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام الرجاء المغربى، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

محمد الشناوى ينتظر الإيقاف 3 مباريات بعد الطرد أمام سموحة

ينتظر محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، عقوبة الايقاف 3 مباريات في مسابقة الدوري بعد حصوله على الطرد أمام سموحة أمس الاثنين بالدورى العام.

وتنص لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية ، أنه في حالة الطرد لضرب الخصم دون كرة يعاقب اللاعب بالايقاف 3 مباريات وغرامة مالية 25 ألف جنيه.

كولر يبدأ رحلة استشكاف الرجاء المغربى قبل موقعة دورى الأبطال

بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى رحلة استكشاف فريق الرجاء المغربى بمشاهدة مبارياته المحلية والافريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته السبت المقبل بدوري الابطال الافريقى.

الأهلى يعلن تلقى عقوبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة وإحالتها للجنة القانونية

أعلن النادي الأهلى عن تلقى عقوبة محمود عبد المنعم كهربا بشأن أحداث ما بعد مباراة القمة التي جمعت الأهلى والزمالك.

وقال الأهلى في بيان رسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".

فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات حسم لقب مرتبط اليد

تقام مساء الإثنين ،مواجهات قوية فى إطار رابع جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

شهدت هذه الجولة قبل الأخيرة فوز كلا من ، الزمالك على طلائع الجيش 34/33 و والأهلى على سبورتنج 25/23 ،فيما تعادل سموحة مع الأوليمبى بنتيجة 31/31 .