اجتماع اللجنه البارالمبية مع مندوب الدولى للكرة الطائرة جلوس لتنظيم بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اللجنه البارالمبية المصرية اجتماعا تنسيقيا مع ستيورات دوجلاس مندوب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبي .

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حضر الإجتماع الكابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنه وايهاب حسنين عضو مجلس الإدارة و منصور المحمدي وعصام شحاتة من الاتحاد المصرى البارالمبي للكرة الطائرة ، وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للكره الطائره جلوس في اطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة والاتحاد لتنظيم البطولة المقرر اقامتها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ، وذلك

في اطار دعم ورعاية اللجنة للرياضات البارالمبية ، والعمل علي نجاح البطولة والظهور بالمظهر المشرف.

وأكد الكابتن عماد رمضان بأن الاجتماع كان مثمرا للغاية حيث أن اللجنه البارالمبية ستدعم الاتحاد المصرى بكل قوه وكافة التسهيلات الخدمية واللوجستية كما تم مناقشة كافة الترتيبات من الجانب المصرى مع مندوب الاتحاد الدولى.

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