ميلان يتقدم على نابولي بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم ميلان على نابولي بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جيرو يسجل هدف التقدم لميلان أمام نابولي

جاء هدف جيرو بعد تمريرة سهلة داخل منطقة الجزاء من رافائيل لياو في الدقيقة 42 ليضعها المهاجم الفرنسي بسهولة في مرمى نابولي.

وأهدر أوليفيه جيرو لاعب ميلان ركلة جزاء أمام نابولي في الدقيقة 22 بعدما احتسب ركلة جزاء بعد إعاقة من دفاع نابولي ضد رفائيل لياو داخل منطقة الجزاء.

ويدخل ميلان ونابولي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ ستحسم المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان ميلان قد فاز على ملعبه في الاسبوع الماضي على نابولي بهدف نظيف

ويحتاج للفوز أو التعادل للعبور إلى نصف النهائي بينما يحتاج نابولي لتحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل للإطاحة بميلان من المعترك القاري.

تشكيل ميلان|| حراسة المرمى: ماينان. خط الدفاع: كالابريا، كايير، توموري، ثيو. خط الوسط: تونالي، راضي، دياز، بن ناصر، لياو. خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

تشكيل نابولي|| حراسة المرمى: ميريت. خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، روي. خط الوسط: ندومبيلي، لوبوتكا، زيلينيسكي. خط الهجوم: خيفتشا كفاراستخيليا، أوسيمين، بوليتانو.

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