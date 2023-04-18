إيجالو يتقدم لـ الهلال على النصر في الشوط الأول بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول بين الهلال والنصر بتقدم الأزرق على الأصفر بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الملك فهد، في إطار مواجهات الجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص الشوط الاول بين الهلال والنصر

وشهد النصف الأول من المباراة سيطره كامله من أزرق الرياض على النصر حيث كان الاستحواذ على اللعب لصالح الهلال، وكانت الفعاليه الهجومية أيضًا لصالح الأزرق.

سجل إيجالو هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء، ليمنح الأفضليه والسيطره لأصحاب الأرض.

ويمتلك الهلال على مقاعد البدلاء كل من خليفة الدوسري وعبد الله عطيف

ولوسيانو فييتو وصالح الشهري وياسر الشهراني وناصر الدوسري ومحمد كنو وسالم الدوسري وحبيب الوطيان.

بينما يمتلك النصر على مقاعد البدلاء كل من عبدالله مادو ومحمد آل فتيل ونواف بوشل ومحمد مران وعبدالله الخيبري وعلي الحسن وأجوستين روسي وجلال الدين ماشاريبوف وعلي لاجامي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد نادي النصر عند 54 نقطة في المركز الثاني من الترتيب.

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