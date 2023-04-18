تشيلسي وريال مدريد.. الشوط الأول ينتهي بالتعادل

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة تشيلسي وريال مدريد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج".

تفاصيل الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي 0/0، على مجريات الشوط الأول من لقاء تشيلسي وريال مدريد.

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وأضاع كانتي لاعب وسط تشيلسي فرصة مؤكدة للتقدم للبلوز، بعدما انفرد بالمرمى، ليضع الكرة خارج الملعب.



بينما نجح الملكي في السيطرة على الاستحواذ على الكرة، حيث وصل امتلاك الكرة من جانب لاعبي الريال ل 55%، مقابل 45% لتشيلسي، فيما أعاد البلوز الاستحواذ لصالح مع

نهاية الشوط الأول.

وبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

الوسط: مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد أنهى مواجهة الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة على تشيلسي، في المباراة التي شهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

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