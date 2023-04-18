إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. تشكيل تشيلسي وريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقهما الأساسي، في المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الملكي 2-0.

وسيبدأ تشيلسي مباراته أمام ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فوفانا، تياجو سيلفا، تشالوباه.

خط الوسط: ريس جيمس، نجولو كانتي، كوفاسيتش، إنزو فرنانديز، كوكوريا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، كونور كالاجر.

فيما سيبدأ ريال مدريد مواجهة تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند ذهابًا بهدف دون رد، ثم الفوز إيابًا بثنائية نظيفة.

فيما تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على ليفربول ذهابا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز إيابا بهدف دون رد.