شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الداخلية في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز، ويحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا- رمضان صبحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 43 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، نجح لاعبو بيراميدز فى تسجيل 33 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.