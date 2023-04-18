شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد الشناوى مع الأهلى قبل الطرد والعقوبة والإيقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط إمكانية تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بالنادى الأهلي، للإيقاف ثلاث مباريات بعد حصوله على طرد مباشر في مباراة سموحة في الدوري التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، هل يمكن أن يتعرض الفريق الأحمر لهزة فنية أثر غيابه حارسه الأساسى، الذى نستعرض أرقامه فى التقرير التالى :

إجمالا شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 246 مباراة بكل البطولات بإجمالى 21953 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 138 مباراة وتلقت شباكه 156 أهداف ، وشارك الشناوى فى 46 مع منتخب مصر الأول.

واستطاع الشناوي أن يحكم سيطرته على حراسة مرمى مصر والأهلي، منذ نحو 5 سنوات وحتى الآن، ليتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، ويحفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أفضل حراس مصر على مر التاريخ.

وحصد مع الأهلي 15 لقبا، بواقع 5 ألقاب للدوري المصري، إلى جانب 3 بطولات لكأس مصر، و3 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الإفريقي، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين في 2020 و2021.

وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة هذا العام، رغم خسارة الأهلي لقب دوري الأبطال في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

على الصعيد الدولي، شارك الشناوي أساسيا مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، إلى جانب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. وحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواي بالمونديال، رغم خسارة الفراعنة بهدف نظيف.

كما اختير كأفضل حارس في دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه مع المنتخب المصري.

ويعد الشناوي أول حارس في تاريخ مصر يستطيع المشاركة في مونديال الأندية وكأس العالم للمنتخبات إلى جانب الأولمبياد.