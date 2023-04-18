الأهلي يتلقى رسميا عقوبة كهربا.. ويحيل الملف للجنة القانونية

الشارقة - اميمة ياسر - تلقت إدارة النادي الأهلي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأحمر ولاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال الأهلي في بيان،: "تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وأعلنت لجنة الانضباط عدة قرارات في شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك وشكوى القلعة البيضاء ضد محمود كهربا لاعب المارد الأحمر، على خلفية مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري العام.

وبحثت لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وايهاب عثمان وعزت ابوزيد، الشكوي المقدمة من النادي الاهلي ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوي نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اتخاذ قرارات رادعة:

تغريم رئيس نادي الزمالك ٣٠٠ الف جنية تسدد خلال شهر.

-حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

- تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الاهلي كهربا بالإيقاف لعدد ١٢ مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم او رابطة الاندية.

- غرامة مليون جنيه على اللاعب تسدد خلال شهر.

-تحذير النادي الاهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات او اشارات تنطوي علي اخلال بالقيم والاخلاق والقواعد الرياضية.

-تغريم النادي الاهلي ٢٠٠ الف جنية تسدد خلال شهر