شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على جاهزية لاعبى المصرى قبل مواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على جاهزية جميع لاعبي الفريق استعداداً لمواجهة الاسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء الخميس المقبل، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري قد خاض تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد عقب التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق في مركز متقدم بالدوري.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.