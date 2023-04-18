شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وباسم مرسى على رأس قائمة البنك الأهلى لمواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.
وجاءت القائمة علي النحو التالي: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي، وخط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو، وخط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو، وخط الهجوم .. أسامة فيصل_ محمود قاعود _ باسم مرسي".
وقرر مسئولو نادى البنك الأهلى مضاعفة مكافأة الفوز للاعبى الفريق فى المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة حرس الحدود وحصد أكبر عدد من النقاط لضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.
ومن جانب آخر، يسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستعانة بهم فى المباريات واستغلال الحالة المعنوية الجيدة لهم بعد الفوز على طلائع الجيش والاستمرار فى النتائج الإيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز والخروج من منطقة الهبوط.
ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى التاسعة والربع مساءً.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.