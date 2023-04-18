شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وباسم مرسى على رأس قائمة البنك الأهلى لمواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي: "حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي، وخط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو، وخط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو، وخط الهجوم .. أسامة فيصل_ محمود قاعود _ باسم مرسي".