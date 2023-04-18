شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. هانى رمزى يصوم تضامناً مع لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجم هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأحد أبرز المحترفين في الكرة المصرية.

كشف هاني رمزي النادي نجم الأهلي السابق بأنه كان يسكن في منزل في عابدين وجيرانه كانوا مسلمين وكان يشاركهم في تعليق الزينة في الشارع والعمارة وتبادل الزيارات وأكد أنه في بعض الأحيان يأكلون سويا سواء في الإفطار أو السحور.

كما أكد عشقه للدورات الرمضانية وكان يلعب في دورة تقام في شارع يوسف الجندي بالقرب من الجامعة الأمريكية في باب اللوق في التحرير.

كما كشف بأنه عندما كان في النادي والمعسكرات دائما يصوم طول اليوم مع اللاعبين احتراما لهم، كما أكد التزمه بمواعيد الوجبات مع اللاعبين في المعسكر في الافطار والسحور.

وعندم كان لاعبا محترف في أوروبا، اندهش هاني رمزي، من مسئولو نيوشاتل السويسري في شهر رمضان عندما وجدوا التوأم حسام وإبراهيم حسن صائمين في شهر رمضان وهو لا يصوم، كما تكرر نفس الموقف مع مسئولي كايرز سلاوترن مع صيام سمير كمونة ولكنه شرح لهم الأمر وقلت لهم إنهم مسلمون وأنه مسيحي وتفهموا الأمر.