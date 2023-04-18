شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس كرة السلة "رجال" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر "رجال"، غدا الأربعاء لحسم بطل النسخة الحالية للبطولة.

وصعد الأهلى لنهائي كأس مصر لكرة السلة بعد التغلب على الجزيرة فى قبل النهائى بنتيجة 88/52 بينما صعد الزمالك بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 77/66.

من ناحية أخرى، يقام نهائي كأس السيدات اليوم بين الأهلى والجزيرة على حسم اللقب بينما يلتقى هليوبوليس وسبورتنج على المركزين الثالث والرابع باللقاء الذى يقام بصالة القناة بالإسماعيلية.

وفيما يخص نهائي الدورى فتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، بنظام best of 5، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد على لقب دورى السوبر "رجال"، بينما يلتقى الزمالك مع سموحة على المركزين الثالث والرابع.