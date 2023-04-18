موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي على ملعب آليانز آرينا معقل النادي البافاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وحسم مانشستر سيتي جولة الذهاب على ملعب الاتحاد بثلاثية نظيفة في شباك بايرن ميونخ، ما يسهل عليه جولة الإياب نوعا ما، إذ يحتاج للخروج بالفوز أو التعادل أو الخسارة بأقل من ثلاثة أهداف.

في المقابل يبحث بايرن ميونخ عن رد اعتباره والتأهل إلى التالي ليستعد اللقب

الغائب منذ ثلاث سنوات.

يلتقي بايرن ميونخ بنظيره مانشستر سيتي في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والي يشهدها معقل البفاري "أليانز آرينا" وتُنقل مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات.

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