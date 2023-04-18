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بنزيما وفينيسيوس يقودان ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل فرقه أمام ، ضمن منافسات الدوري ربع النهائي من بطولة .

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ويقود الثلاثي رودريجو وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما هجوم أمام تشيلسي في المباراة، التي ستقام في التاسعة من مساء الليلة على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بلندن.
تشكيل ريال مدريد 
تيبو كورتوا، في حراسة المرمى.
الدفاع: كارفاخال_ ميليتاو_ ألابا_ كامافينجا.
الوسط: مودريتش_ توني كروس_ فيدي فالفيردي.
خط الهجوم: رودريجو_ كريم بنزيما_ فينيسيوس جونيور.
يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي من الشامبيونزليج بثنائية نظيفة على تشيلسي، لينتظر مواجهة الليلة لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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