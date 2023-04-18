الهلال يهدد رقم الاتحاد التاريخي في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لتحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم نادي الاتحاد، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا على الإطلاق.

من المقرر أن يلعب الهلال أمام نظيره فريق أوراوا ريد دايموند الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا لنسخة موسم 2022، والمقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، يوم 29 إبريل، لمواجهة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب سايتاما باليابان، في يوم 6 مايو المقبل.

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الهلال يقترب من معادلة إنجاز الاتحاد

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرًا عن مسيرة الهلال في

منافسات دوري أبطال آسيا على الإطلاق، وأكد أن أزرق الرياض حال تتويجه بالبطولة الحاليه على منافسه الياباني سيكون أول فريق يحافظ على اللقب الآسيوي للمرة الثانيه في تاريخ البطولة.

وكان نادي الاتحاد هو أول من حقق إنجاز البطولة لمرتين على التوالي خلال عامي 2004 وعام 2005.

يعتبر فريق الهلال هو الأكثر تتويجًا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 بطولات.

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