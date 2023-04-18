هنري ينتقد جالتيه مع باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد تيري هنري، لاعب برشلونة وآرسنال ومنتخب فرنسا السابق، المستويات التي يقدمها باريس سان جيرمان تحت قيادة المدرب كريستوف جالتيه.

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ويواجه جالتيه انتقادات واسعة بسبب طريقة تعامله مع اللاعبين، بجانب الاتهامات العنصرية التي يواجهها المدرب الفرنسي منذ أن كان في نيس وحاليا في باريس سان جيرمان.

وأكد هنري في تصريحات لقناة "أمازون برايم فيديو"، أن الفوز الذي يحققه البي اس جي بسبب العناصر التي يمتلكها الفريق، حيث يضم مبابي وميسي وهم عناصر مميزة

تصريحات هنري

قال هنري: "يان جيرمان يحرز بطول الدوري بسبب ثنائية ميسي ومبابي، فالفريق عندما يضم هذه النوعية من اللاعبين، تصبح الأمور أسهل نسبيا".

وتابع: "أرى أن باريس لا يفرض أسلوبه بطريقة اللعب بل بالإمكانيات الفردية للاعبيه من وقت لآخر".

وتابع هنري تصريحاته: "استحواذ الكرة يزعج