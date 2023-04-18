شاهندا المغربى حكمًا لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، شاهندا المغربي للإدارة التحكيمية لمباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين توت عنخ آمون ومركز شباب الأميرية، مساء غد الأربعاء.

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ويضم الطاقم التحكيمي لنهائي كأس مصر للكرة النسائية كل من شاهندا المغربي حكم ساحة، ويعاونها يارا عاطف مساعدا أول، سلمي محسن مساعدا ثانيا، آية خالد حكما رابعا، ومي طعيمة حكما احتياطيا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم الحضور لخمسين مشجعًا بنهائي كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022-2023 بين فريقى توت عنخ آمون ومركز شباب الأميرية بواقع 25 فردا لكل

ناد.

منتخب الكرة النسائية

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية لخوض غمار النصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024، وذلك بعد تسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الإفريقي يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

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