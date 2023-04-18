برشلونة يحسم مستقبل الثنائي المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق نادي برشلونة الإسباني مستقبل الثنائي المغربي بصفوف الفريق، وموقفهم من الرحيل عن الفريق أو البقاء في الفترة المقبلة، بعد تلقيهم العديد من العروض الخارجية.

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يمتلك العملاق الكتالوني في صفوف فريق الشباب الثنائي المغربي إلياس أخوماش وعبد الصمد الزلزولي.

عروض قوية لثنائي المغرب في برشلونة

يرغب نادي ليدز يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب أخوماش في الميركاتو الصيفي المقبل، بينما يريد نادي أوساسونا الحصول على خدمات الزلزولي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

تخطط إدارة برشلونة للموافقة على رحيل الثنائي في الميركاتو الصيفي المقبل على سبيل الإعارة

ليكتسبان خبرات المشاركة، وأشارت إدارة العملاق الكتالوني لموافقتها على رحيل أي من الثنائي في الانتقالات الصيفيه المقبله حال وصول عرض جيد لأحد اللاعبين.

أرقام الزلزولي وأخوماش مع برشلونة

لعب أخوماش مع برشلونة في 3 مباريات، 2 منها في الدوري الإسباني ولقاء أخر في كأس الملك، ولم يسجل أي هدف، بينما لعب الزلزولي مع الكتالوني في 12 مباراة وسجل هدفا.

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