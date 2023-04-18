لوكاكو يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يأمل سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة بنفيكا، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2022/2023.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر انطلاق مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا في التاسعة من مساء الغد على ملعب جوزيبي مياتسا.

وحقق النيراتزوري فوزًا هامًا على بنفيكا في مباراة الذهاب بنتيجة

2/0، ليلعب مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا

ومن المتوقع أن يبدأ إنزاجي مواجهة الغد بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: اونانا.

الدفاع: دراميان_ اتشيربي_ باستوني_ دومفريس_ ديماركو.

الوسط: باريلا_ بروزوفيتش_ مخيتاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز_ لوكاكو.

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