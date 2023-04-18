حقيقة نقل مباراة الرجاء المغربي والأهلي لملعب آخر

ياسر رشاد - القاهرة - ساد لغط في الساعات الأخيرة حول نقل لقاء الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خارج ملعب محمد الخامس.

وكشف تقرير صحفي مغربي، حقيقة نقل لقاء الرجاء المغربي والأهلي

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 28 من نفس الشهر بالدار البيضاء.

وقال موقع “سبور تايم المغربي”، أن ما تردد عن نقل مباراة الرجاء المغربي والأهلي

بسبب وجود إصلاحات في ملعب ستاد محمد الخامس، شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف الموقع، أن إدارة الاستاد تعمل على وضع خطة إصلاحات للمنطقة 6 في الملعب، غير أنه لم يحدد بعد تاريخ إنطلاق الأشغال فيها.

وأضافت الصحيفة، أن الإصلاحات لن تؤثر على استضافة مباريات الوداد والرجاء في المسابقات المحلية والقارية.