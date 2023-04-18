إنتر ميلان وبنفيكا.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه إنتر ميلان الإيطالي نظيره بنفيكا البرتغالي، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي سيستضيفها ستاد "جوزيبي مياتسا" بإيطاليا.

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ونجح النيراتزوري الإيطالي في حسم مواجهة الذهاب بالفوز 2/0، ليضع قدم ونصف القدم في نصف نهائي الشامبيونزليج الأوروبي.

موعد مباراة إنتر وبنفيكا

يلتقي إنتر ميلان أمام نظيره بنفيكا في التاسعة

من مساء الغد، في المباراة التي ستشهد حضور جماهيري كبير من عشاق النيراتزوري.

القنوات الناقلة

أعلنت "بين سبورتس" القطرية عن إذاعة المباراة في موعدها، بعدما حصلت الشبكة على حقوق بث البطولة لعدة سنوات مقبلة.

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