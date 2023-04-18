أوسيمين على رأس قائمة نابولي لمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي ، عن قائمة الفريق الرسمية لمباراة ميلان في اللقاء المرتقب على ستاد أرماندو مارادونا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

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قائمة فريق نابولي الرسمية لمباراة ميلان

موعد مباراة نابولي وميلان

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ،

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان

و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1 بتعليق عصام الشوالي ليكون معلقًا وواصفا على أحداث المباراة .

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