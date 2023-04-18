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أوسيمين على رأس قائمة نابولي لمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي ، عن قائمة الفريق الرسمية لمباراة ميلان  في اللقاء المرتقب على ستاد أرماندو مارادونا ضمن منافسات إياب ربع نهائي  .

 

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قائمة  فريق نابولي الرسمية لمباراة ميلان

 

 

موعد مباراة  نابولي وميلان

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء  الموافق  18 من شهر أبريل 2023 ، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ،

و10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات  بي ان سبورت 1 بتعليق عصام الشوالي  ليكون معلقًا وواصفا على أحداث المباراة .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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