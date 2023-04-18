شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن كرة اليد الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت كرة اليد الشاطئية عام 1920 ،على شواطى هاواى بالولايات المتحدة الاميريكية ،و كان يلعبها فريقين يتكونان من ستة لاعبين، ووصلت سواحل كليفورنيا والبرازيل عام 1927، وفي عام 1930م وصلت فرنسا حيث أصبح الفريق يتكوّن من أربعة لاعبين لا ستة، وعندما حظيت اللعبة بانتشار واسع على سواحل أمريكا أصبح عدد اللاعبين فيها ثلاثة لا أربعة.

ووضِعت أول قواعد لكرة اليد الشاطئية عام 1947م، وكانت بمثابة دعاية للاستجمام على شواطئ البلاد، كما أنّ الجميل فيها أنّها مناسبة للعب الصغار، والكبار، النساء، والرجال دون تقييد أو موانع.

أُقيمت أول بطولة لكرة اليد الشاطئية على سواحل الباسيفيك في الولايات المتحدة عام 1976م، كما دخلت تجريبياً في الألعاب الأولمبية عام 1992م في برشلونة، وبعد عام أي سنة 1993م تم اعتمادها كلعبة أساسية ومهمة من ضمن قائمة الألعاب الأولمبية، وفي هذا المقال سنتعرف على قوانين هذه اللعبة.

يتكون كلّ فريق من لاعبين اثنين فقط، ولا يجوز البدء بلاعب واحد أو استبدال أحدهما خلال اللعبة، ويحق لكلّ لاعب مناقشة الحكم وطلب الوقت المستقطع إذا اقتضت الحاجة، حيث يمنح الحكم الفريقين وقتاً مستقطعاً فنياً عندما تكون نقاط الفريقين 21 نقطة، ويمنحهم أيضاً وقتاً مستقطعاً اختيارياً لمدة 30 ثانية في كل شوط من أشواط اللعبة.

تُبدَّل جهة اللعب في الملعب بين الفريقين كل 7 نقاط.

تبدأ اللعبة بقرعة، ويحق للفائز أن يختار جهة إرسالة، أو جهة الملعب، أو أن يطلب من منافسه بالإرسال قبله.

يُوجد دقيقة فقط للاستراحة عند تغيير جهة الملعب بين الفريقين.

يفوز الفريق إذا فاز بشوطين من ثلاثة أشواط، حيث يفوز في الشوط الأول والثاني من كسب 21 نقطة شرط أن يكون الفارق بينه وبين منافسه على الأقل نقطتين.

تُجرى قرعة من جديد في بداية الشوط الثالث إذا تعادل الفريقين في أول شوطين، ويفوز من يصل إلى النقطة 15 قبل منافسه، مع ضرورة وجود فارق نقطتين بينهما كما في الشوطين الأول والثاني.