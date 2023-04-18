شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تلقى عقوبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة وإحالتها للجنة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلى عن تلقى عقوبة محمود عبد المنعم كهربا بشأن أحداث ما بعد مباراة القمة التي جمعت الأهلى والزمالك.

وقال الأهلى في بيان رسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".

وواصل البيان: "تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأهلي لمدة 12 مباراة وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، وتغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.