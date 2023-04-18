شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 172 هدف أعلى معدل تهديفى فى تاريخ المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مونديال قطر الأخير، الأكثر تهديفا فى تاريخ المونديال منذ انطلاقه عام 1930 حتى الآن، بعدما سجلت النسخة رقم 22 من كأس العالم، رقما قياسيا على المستوى التهديفى، حيث شهدت تسجيل 172 هدفا.

ووصل عدد أهداف نسخة مونديال 2022، إلى 172، متخطيا نسختى 1998 و2014، برصيد 171 هدفا في كل منهما.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، بعدما تغلب على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال.

وجاء ترتيب بطولات كأس العالم وفقا للنسخ الأكثر تهديفا، كالتالى..

172 هدفاً: قطر 2022

171 هدفاً: فرنسا 1998 والبرازيل 2014

169 هدفاً: روسيا 2018

161 هدفاً: كوريا الجنوبية واليابان 2022

147 هدفا: ألمانيا 2006

146 هدفاً: إسبانيا 1982

145 هدفا: جنوب أفريقيا 2010

141 هدفاً: الولايات المتحدة 1994

140 هدفاً: سويسرا 1954

132 هدفا: المكسيك 1986