7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن خضوع أحمد سيد “زيزو” لاعب وسط الأبيض لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

حسام حسن يفاضل بين عبده يحيى ومروان لقيادة هجوم المصري أمام الإسماعيلي

يفاضل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بين الثنائي مروان حمدي وعبده يحيى لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في اللقاء المقبل أمام الإسماعيلي، والمقرر لها الخميس المقبل.

قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك.