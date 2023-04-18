اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 18 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، أوسوريو وعبد المنصف يعدان عواد بتطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى، والأهلى يوقع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بعد الطرد أمام سموحة.

الأهلى يوقع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بعد الطرد أمام سموحة

أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، إن الجهاز الفنى للفريق قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، لما بدر منه فى مواجهة سموحة بالدورى، وأدت إلى تعرضه للطرد المباشر.

أوسوريو وعبد المنصف يعدان عواد بتطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى

وعد الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، الحارس محمد عواد بالحصول على فرصة حقيقية للمشاركة والرجوع مرة أخرى.

الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي، المحدد لها السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من خلال إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر من تأشيرات السفر وإنهاء ترتيبات الرحلة التى ستكون على متن طائرة خاصة، حيث يسعى مسئولو النادي لإنهاء كل الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى المغرب.

 

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن خضوع أحمد سيد “زيزو” لاعب وسط الأبيض لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

حسام حسن يفاضل بين عبده يحيى ومروان لقيادة هجوم المصري أمام الإسماعيلي

يفاضل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بين الثنائي مروان حمدي وعبده يحيى لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي في اللقاء المقبل أمام الإسماعيلي، والمقرر لها الخميس المقبل.

 

قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك. 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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