7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 18 / 4 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، أوسوريو وعبد المنصف يعدان عواد بتطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى، والأهلى يوقع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بعد الطرد أمام سموحة.
الأهلى يوقع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى بعد الطرد أمام سموحة
أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، إن الجهاز الفنى للفريق قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، لما بدر منه فى مواجهة سموحة بالدورى، وأدت إلى تعرضه للطرد المباشر.
أوسوريو وعبد المنصف يعدان عواد بتطبيق سياسة التدوير فى حراسة المرمى
وعد الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس، الحارس محمد عواد بالحصول على فرصة حقيقية للمشاركة والرجوع مرة أخرى.
الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء
كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن خضوع أحمد سيد “زيزو” لاعب وسط الأبيض لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.
حسام حسن يفاضل بين عبده يحيى ومروان لقيادة هجوم المصري أمام الإسماعيلي