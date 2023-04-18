شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. ياسر رضوان: "مشويات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع ياسر رضوان نجم النادي الأهلي السابق، والذي أكد أن أكلته المفضلة في رمضان والتي ستتواجد على مائدة إفطاره هي المشويات.

ولد ياسر رضوان فى قرية ميت دمسيس التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك فى 22 أبريل 1972، وبدأ مشواره كلاعب فى نادى بلدية المحلة قبل أن ينتقل للنادى الأهلى عام 2002.

كان ياسر رضوان يشغل مركز الظهير الأيمن ضمن صفوف المارد الأحمر الأهلاوي، وخاض تجربة احتراف ناجحة فى فريق هانزا روستوك الألمانى عام 1996، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم ويتجه لمجال التدريب، ليتولى تدريب فريق جمهورية شبين بدورى القسم الثانى.

ورشحه محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق لمنصب المدرب العام لمنتخب الشباب مواليد 1995، ثم تم تصعيده لمنصب المدير الفنى بعد الإطاحة بعلاء ميهوب لخلافات مع محمود الشامى المشرف على الفريق، إلا أن رضوان رحل عن تدريب منتخب مصر للشباب عقب خروج الفراعنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 للشباب، ليعود مجددا للعمل مع أندية القسم الثانى وتولى منصب المدير الفنى لنادى بيلا قبل أن يعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

كما شارك رضوان مع منتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقية ببوركينا فاسو 1998، وساهم فى إحراز لقب البطولة بعد غياب عن مصر لأكثر من 10 سنوات.

ويعد ياسر رضوان من أفضل المديرين الفنيين مع أندية القسم الثانى، ونجح مع العديد من الأندية مثل نجوم المستقبل وبلدية المحلة وجمهورية شبين ومنتخب السويس.

ياسر رضوان تولى تدريب نادى بيلا الصاعد حديثا للدورى الممتاز "ب"، وقدم نجم الأهلى السابق نتائج إيجابية بالتعادل مع فاركو والرجاء وأبو قير، وكان الأقرب بالفوز والصعود لدور 32 فى كأس مصر.