شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يتصدر قائمة هدافى الدورى المصرى قبل استكمال الجولة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك قبل استكمال مباريات الجولة السادسة والعشرين.

ويعتلى مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا أحرزها خلال 23 مباراة شارك فيها مع فريقه فى مسابقة الدورى.

ترتيب هدافى الدوري المصري..



هدافي الدوري

وتستكمل مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهتين بين إنبى وأسوان، وبيراميدز مع الداخلية.

موعد مباراة إنبى وأسوان

يصطدم فريق إنبى، فى التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، بفريق أسوان باستاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر إنبى أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر أسوان أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الدفاع الجوى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق بيراميدز فوزا كبير على أسوان بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع سيراميكا سلبيا فى نفس الجولة.