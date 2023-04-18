شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الأهلى لمباراة الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، ملف الدورى المحلى بعد مباراة سموحة أمس فى الدورى، ونرصد فى التقرير التالى كيفية استعدادات المارد الأحمر لمباراة الرجاء المغربى.

س: ما موعد وملعب مباراة الأهلى والرجاء المغربى؟

ج: يلتقى الأهلى مع الرجاء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 29 أبريل الجارى فى المغرب.

س: ماذا فعل الأهلى فى آخر مبارياته ببطولة الدورى؟

ج: فاز على سموحة أمس الاثنين بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد شريف وكهربا ليرفع رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم قمة بطولة الدورى.

س: كيف علق كولر المدير الفنى على نتيجة مباراة سموحة؟

ج: قال مارسيل كولرعقب مباراة سموحة إن الأهلى سيطر على اللقاء، وإن المباراة جاءت هادئة، مؤكدًا أن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا أضاف قائلًا: "لم نكن في أفضل حالاتنا وذلك بسبب مباراة الرجاء المهمة في دوري الأبطال، لأن مثل هذه المباريات تأخذ من تركيز اللاعبين والجهاز الفني بعض الشيء" واستكمل: «رغم عدم الرضاء التام عن الأداء إلا أن الأهلي حقق المطلوب وسيطر على المباراة وفاز بهدفين نظيفين".

وأشار إلى أن الأهلي أغلق صفحة مباراة سموحة سريعًا، وهناك برنامج استشفائى للاعبين المشاركين في مباراة سموحة، من أجل تجهيز الجميع والإعداد لمباراة الرجاء التي ينتظر رؤية الجماهير خلاها بكثافة وفي ختام حديثه خلال المؤتمر الصحفي أبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعد السماح للجماهير بحضور مباراة الرجاء بالكثافة المطلوبة ورؤيتهم مجددًا في استاد القاهرة، متمنيًا أن يقدم الفريق كل ما يسعدهم.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة الرجاء؟

ج: يخوض تدريبات يومية على ملعب التتش استعداداً لهذه المباراة المرتقبة.

س: كم عدد الجمهور في مباراة الأهلي والرجاء؟

ج: الأهلي أعلن حصوله على الموافقة الأمنية بحضور 52 ألف مُشجع فى مباراة الرجاء المغربى المرتقبة.