الكاراتيه يختار منتخب بطولة العالم لذوى الاحتياجات بتصفيات الشهر المقبل

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، إقامة بطولة كأس مصر في ساحة معبد الكرنك في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى في التاريخ

محمد يوسف

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