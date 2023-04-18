شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يختار منتخب بطولة العالم لذوى الاحتياجات بتصفيات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولى لجنة ذوى الاحتياجات باتحاد الكاراتيه، إقامة تصفيات بعد عيد الفطر المبارك لاختيار العناصر المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم لذوى الاحتياجات التى تقام بمدينة بودابست بالمجر نهاية العام الجارى.
ويشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم لذوى الهمم، والتى تقام فى المجر خلال شهر أكتوبر القادم، ويشارك المنتخب فى البطولة تحت إشراف سامح الشبراوي رئيس لجنة ذوى الاحتياجات بالاتحاد.
ودخل المنتخب القومى لذوى الهمم معسكر تدريبى فى المركز الاولمبى بالمعادى، استعدادا للبطولة.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، إقامة بطولة كأس مصر في ساحة معبد الكرنك في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى في التاريخ