شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الإسماعيلى فى إنبى على مائدة حسام حسن فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على مرتجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي في الدوري، وآخرها مباراة الجولة الماضية أمام إنبي، والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مباراة الخميس المقبل.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، عودة الفريق إلى معسكره ببورسعيد استعدادا للقاء المقبل أمام النادي الإسماعيلي في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري والمقرر له الخميس المقبل، وذلك بعدما تعادل الفريق البورسعيدي سلبيا في المباراة الماضية مع المقاولون العرب، لتتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للمصري عند 4 مباريات فقط.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق في مركز متقدم بالدوري.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.